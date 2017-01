Mariah Carey gaat de mist in: "Shit happens", zegt ze zelf. "Sabotage", zegt haar team

Door: redactie

1/01/17 - 21u18 Bron: anp, tmz

video Mariah Carey lijkt te kunnen lachen om haar totaal mislukte optreden tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York. De zangeres stond met haar mond vol tanden toen ze probeerde twee nummers mee te zingen met een geluidsband. Op Twitter reageerde Mariah met de woorden: shit happens. Haar team is er echter van overtuigd dat ze gesaboteerd werd. "Om de kijkcijfers op te krikken."