Mariah Carey houdt bizarre vertoning op Times Square

Door:

1/01/17 - 08u48 Bron: Daily Mail / The Bustle Door: Tine Kintaert 1/01/17 - 08u48 Bron: Daily Mail / The Bustle

video Tijdens de eindejaarsperiode is er geen ontkomen aan: Mariah Carey moet en zal meermaals uit de gluidsboxen schallen. Ze mocht gisterenavond in New York dan ook aantreden op Times Square, om mee de bal te laten vallen en het nieuwe jaar in te luiden. Al deed ze dat op wel heel bizarre manier.

Ieder jaar luidt New York het nieuwe jaar in met de traditionele 'balldrop'. Bij die traditie, die teruggaat tot 1907, glijdt een gigantische verlichte bol langs een paal van 43 meter hoog naar beneden om exact om middernacht (6 uur Belgische tijd) te landen op het beroemde kruispunt in New York, onder een regen van confetti en vreugdekreten. Het evenement lokt ieder jaar duizenden mensen toeristen naar Times Square, en in totaal volgden ongeveer een miljoen mensen het gebeuren.



Enkel en alleen een bal zien zakken is natuurlijk niet zo heel spectaculair, dus wordt er ook ieder jaar een grootse show rond gebreid, met heel wat bekende sterren in feestelijke outfits. Dit jaar mocht ook Mariah Carey aantreden voor enkele nummertjes, iets wat de organisatie nogal wat stress bezorgde. La Carey staat niet echt bekend om haar stiptheid, en toen haar entourage gevraagd werd of ze wel op tijd zou zijn, vroeg die doodleuk 'hoe laat die bal nu precies naar beneden valt'.



In alle paniek werd er een heus team opgericht dat de diva op tijd op het podium moest krijgen. Een peperduur appartement op Times Square zelf werd afgehuurd om haar make-up en haar te fatsoeneren, ook al woont Carey zelf in New York. Eerder op de dag liet ze zich nog door een van haar dansers (haar nieuwe beau) naar het podium dragen voor een repetitie. Waarom ze niet wou lopen, is een raadsel. © afp.