Ex Ignace Crombé getrouwd op laatste dag 2016

Door: Peter De Smedt

31/12/16 - 14u00

video

Vanmiddag is Trisha, de ex-vriendin van Ignace Crombé, getrouwd. Het was een bliksemsnel huwelijk, want amper zes weken geleden besloten Patricia Govaerts en haar vriend Kurt te trouwen. Het koppel wou oorspronkelijk huwen in 2018, maar zo lang konden ze echt niet meer wachten.



Voor Trisha is haar huwelijk met Kurt een droom die werkelijkheid is geworden. Eindelijk heeft ze de man van haar leven gevonden. "Zo'n man als Kurt heb ik nog nooit leren kennen en hij maakt mijn leven compleet", vertelt Trisha aan onze videoreporter.



Het koppel viert hun huwelijk met een schlagerfestival in hun nieuwe woning. Onder anderen Steve Tielens komt er optreden.