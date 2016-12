Weg met dt-regels, alleen maar liefde: Goedele Wachters krijgt schattig briefje

Door: redactie

Hoe luidt het gezegde ook alweer? 'De inhoud is belangrijker dan de boodschap?' Dat mocht nieuwsanker van Het Journaal, Goedele Wachters, gisteren nog ontdekken. Ze kreeg van één van haar twee kinderen - zoontje Sander, intussen 8 jaar oud en dochtertje Elien, 6 jaar oud - een mooi briefje toegeschoven. "Geef mij maar een wereld zonder dt-regels, maar met oneindig veel liefde", postte ze op Twitter. En of het nu met of zonder 'dt' geschreven wordt, maakt niet zoveel uit: de boodschap valt niet mis te verstaan: "Mama is lief." Schattig.