Acteur John Stamos zet ex-vriend van ziek meisje meesterlijk op zijn plaats

Koen Van De Sype

31/12/16 - 08u28 Bron: E-news, People

video De Amerikaanse acteur John Stamos (Full House) heeft de dag van een ziek meisje goed gemaakt bij zijn jaarlijkse bezoek aan het Long Beach Memorial-ziekenhuis in Los Angeles. Hij belde haar ex-vriendje op en liet hem weten dat hij de fout van zijn leven had gemaakt.

© Instagram.

Stamos was naar het ziekenhuis getrokken met Josh Peck, die samen met hem acteerde in de serie Grandfathered. Op hun ronde kwamen ze Amanda tegen en zij vertelde hen dat haar vriendje Jorge haar onlangs had laten zitten. Waarop Stamos besloot hem te bellen.



Antwoordapparaat

Peck filmde intussen alles met zijn smartphone. Op de beelden is te zien hoe Stamos eerst op het antwoordapparaat van de jongeman terecht komt. "Jorge, dit is John Stamos", klinkt het. "Ik ben hier bij Amanda, mijn nieuwe vriendin. Blijkbaar zijn jullie uit elkaar, dus ik heb mijn kans gegrepen. Jammer voor jou, Jorge, jammer voor jou. Want Amanda is een geweldig meisje."