Natalia, Nathalie en Tine vieren samen op Gambia

Natalia viert er Nieuwjaar bij een prachtige zonsondergang, in het gezelschap van Nathalie Meskens en Tine Embrechts. En ook Kobe Ilsen is van de partij: Gambia. Het Afrikaanse land wordt het nieuwe Egypte genoemd. Niet ver, niet duur en gegarandeerd 30 graden.

Natalia poseert bij een gigantische hoop watermeloenen. © Instagram Natalia.

Gambia is hot deze winter, niet alleen bij bekende Vlamingen. En niet alleen triumviraat Natalia, Tine en Nathalie trokken er naartoe. Bij Travel World liepen dubbel zoveel boekingen binnen als vorig jaar en TUI België, die de bestemming voor het eerst aanbiedt, kende een vliegende start.



Dat komt allereerst door het uitvallen van de klassieke zonnige winterbestemmingen. Egypte, Turkije en Tunesië zitten aan de grond sinds de golf van terreur. "Mensen mijden de regio", zegt Lieven Bossaert van Travel World. "Gambia is zowat de dichtstbijzijnde en meest betaalbare winterbestemming waar je een 30-gradengarantie hebt."



Op 6 uur vliegen zet je er voet aan de grond en al vanaf 599 euro lig je, vlucht en verblijf inbegrepen, een week onder de Afrikaanse zon, vertellen touroperators. Van jetlag trouwens geen sprake, want de tijdzone is dezelfde als in België. En een internationaal paspoort is - in tegenstelling tot bij het populaire buurland Senegal - niet nodig. Ook vaccinaties zijn niet verplicht, waardoor het zelfs een lastminutebestemming kan zijn.



Luxe opgeven

Al komt niet iedereen in Gambia aan z'n trekken. Veel valt er niet te beleven, behalve zon, zee, strand en hier of daar een marktje. Niet de plek voor spectaculaire safari's of een 14-daagse rondreis dus.



En je hebt er niet de luxe zoals in Noord-Afrika. "Ook al zijn er almaar meer hotels en wordt de infrastructuur beter, het blijft Afrika. Zo verwesterd is het nog niet", weet Demeyer. "Grote hotelketens ontbreken nog. Je moet dus wel wat zin voor avontuur hebben en openstaan voor de couleur locale."