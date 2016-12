Rob Kardashian met spoed naar ziekenhuis

Door: redactie

29/12/16 - 17u49

© Instagram Rob Kardashian.

Realityster Rob Kardashian ligt in het ziekenhuis. Rob meldde zich gisterenavond bij de spoedeisende hulp van een hospitaal in Californië, weet TMZ. Kort daarna arriveerden zijn vriendin Blac Chyna en zijn moeder Kris Jenner apart van elkaar.