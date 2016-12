Hoe Khloé Kardashian 18 kilo op één jaar tijd kwijtspeelde

De zus van Kim Kardashian heeft onthuld hoe ze haar levensstijl drastisch veranderde toen haar relatie met Lamar Odom op de klippen liep. Het gevolg: nu gaat Khloé 18 kilo lichter door het leven. In haar boek 'Strong Looks Better Naked' heeft ze de geheimen van haar transformatie onthuld.

De 32-jarige Khloé besloot in 2015 haar leven anders aan te pakken: ze ging dagelijks sporten en gezonder eten. "Ik ben vermagerd, maar dat is erg geleidelijk gegaan. Afvallen was niet mijn hoofddoel. Ik wilde me sterk voelen, ook op emotioneel vlak."



Khloé werd altijd het dikkerdje van de Kardashian-clan genoemd, daarom vond ze het moeilijk om zichzelf te motiveren. "Ik maakte mezelf altijd wijs dat ik zware botten had. Maar toen ik gewicht begon te verliezen, besloot ik een personal coach in het huren. Een halfjaar later zocht ik ook raad bij een voedingsexpert."



Zo ontwikkelde de realityster een levensstijl waarbij ze elke dag om 5 uur opstaat, voor 8 uur stopt ze niets in haar mond en tegen dan heeft ze er al een sessie in het fitnesscentrum erop zitten. "Die eerste 45 dagen dacht ik constant aan opgeven. Mijn grootste motivatie waren al die mensen die mij "de dikke van de familie noemden". Afvallen was mijn ultieme wraak."