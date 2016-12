"Adele tijdens de kerstdagen in het geniep getrouwd"

Door: redactie

29/12/16 - 12u26 Bron: ANP

© photo news.

Het lijkt erop dat Adele in het diepste geheim is getrouwd met haar partner Simon Konecki. De 28-jarige zangeres werd in Los Angeles gespot met een nieuwe, goudkleurige ring om haar vinger. De Britse krant Daily Mail publiceerde foto's van Adele met het sieraad.