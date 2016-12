"Ze stierf aan een gebroken hart", sterren rouwen om Debbie Reynolds

Door: redactie

29/12/16 - 07u04 Bron: ANP

Debbie Reynolds en haar twee kinderen: Carrie (links) en Todd (rechts). © photo news.

Amerikaanse beroemdheden reageren geschokt en verdrietig op het overlijden van actrice Debbie Reynolds. Een dag nadat Reynolds' dochter, Carrie Fisher, was gestorven.

"#DebbieReynolds is zojuist overleden. Dit is niet te bevatten. Mooi, getalenteerd, verknocht aan haar vak, is ze Carrie achterna gegaan", schreef actrice Bette Midler. "Amerikaans icoon", twitterde actrice Anna Kendrick, refererend aan de vele klassieke films zoals Singing in the Rain, waar Debbie Reynolds in meespeelde.



Maar er waren ook steunbetuigingen aan de familie van Reynolds. Zo schreef Ellen DeGeneres: "Ik kan me niet voorstellen hoe de familie van Carrie Fisher en Debbie Reynolds zich moet voelen. Ik stuur al mijn liefde".



Ariana Grande wenste de dochter van Carrie Fisher, actrice Billie Lourd, sterkte: "Ik hou van je Billie, heel heel veel. Rust zacht Debby Reynolds".



Star Trek-acteur George Takei schrijft dat Debbie letterlijk aan een gebroken hart is overleden. "Er is niks moeilijker dan een eigen kind moeten begraven. Maar ze is bij haar dochter nu."



"Ik wil bij Carrie zijn"

Debbie Reynolds overleed op woensdag 28 december aan de gevolgen van een beroerte. Ze was samen met haar zoon Todd de begrafenis van haar dochter Carrie Fisher aan het voorbereiden toen ze zich plots niet goed voelde. Zoon Todd belde vervolgens alarmnummer 911 en vroeg een ambulance. Reynolds laatste woorden tegen haar zoon waren: "Ik mis haar zo vreselijk. Ik wil bij Carrie zijn". Debby Reynolds overleed in het ziekenhuis. Ze werd 84 jaar oud.