Amber Rose slaat sexy danser aan de haak

Bewerkt door: Redactie

29/12/16 - 03u30 Bron: BuzzE

© EPA.

Amber Rose is verliefd en niet langer vrijgezel. Dat meldt E! News. Het model heeft danser Valentin Chmerkovskiy aan de haak geslagen.

Het model publiceerde een pikante foto op Instagram waarin ze Chmerkovskiy had getagd, met wie ze sinds oktober omgaat. Op de selfie draagt Rose zwart gekante lingerie. Als onderschrift plaatste het model een kusje en plaatste een tag van Chmerkovski op een van haar borsten.



Dancing With The Stars

Rose was een deelneemster in het Amerikaanse televisieprogramma Dancing With The Stars. Haar danspartner, Maksim Chmerkovskiy stelde haar voor aan zijn broer, Valentin, die ook meedeed aan het programma. De nieuwe vriend van Amber Rose was maarliefst twee keer winnaar van de danscompetitie.



Een week geleden plaatste Rose een foto van Chmerkovskiy op haar Instagram met de tekst: "Toen je zei dat je even geen social media meer zou volgen tot Nieuwjaar maar je Bae maar hete fotos blijft plaatsen".



Sterk en stabiel

Bronnen vertellen aan People dat de relatie van het stel sterk en stabiel is. "Ze zijn samen heel gelukkig met hoe het gaat", aldus een ingewijde. Chmerkovskiy plaatste twee weken geleden ook al een selfie met Amber. Rose plaatste toen dezelfde foto met het onderschrift "Hij" en een hartje.