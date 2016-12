Christoff zet relatie 'on hold'

Door: redactie

29/12/16 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

Christoff en z'n vriend Jeff die de komende maanden naar Amerika trekt voor een jumpingtornooi. © kos.

De relatie tussen Christoff en Jef lijkt voorbij. De zanger sluit een verzoening in de toekomst niet uit, maar zegt dat hun liefde onder grote druk stond door hun drukke agenda's. "Jef is sinds een maand in Amerika voor zijn paardensport, daarna vertrek ik op tournee door Duitsland. Dan moet je durven los te laten."

Twee jaar lang was het grote liefde. Geen interview of Christoff vertelde over zijn jonge vriend. Over hun ontmoeting, Jefs kledinglijn of zijn grote passie voor paarden. Die passie ligt nu mee aan de basis voor hun breuk.