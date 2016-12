Moeder Carrie Fisher nu ook opgenomen in ziekenhuis

Door: redactie

Debbie Reynolds, de moeder van de zopas overleden actrice Carrie Fisher, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens showbizzsite TMZ werd ze vermoedelijk getroffen door een beroerte.

Reynolds bevond zich in de woning van haar zoon Todd Fisher in Beverly Hills, toen iemand kort na 13 uur de hulpdiensten opbelde.



De 84-jarige Reynolds is erg van streek sinds het overlijden van haar dochter en was bij Todd om de begrafenis van Carrie te bespreken.



De ambulance bracht Reynolds over naar de spoeddienst.