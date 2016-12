Jef Van Echelpoel zegt sorry aan echte Van Echelpoel (en biedt aan zijn naam te veranderen)

(sam)

video Van Echelpoel, de band die momenteel een vette hit scoort met Ziet em duun, krijgt kritiek van een naamgenoot die excuses en een naamverandering eist. En dat komt allemaal in orde, zegt Tijs 'Jef Van Echelpoel' Vanneste in een video. Alleen niet echt zoals klager Ronald Van Echelpoel uit Borsbeek wil.

De man wil dat de band zich excuseert, de muziekvideo van YouTube haalt én een andere naam zoekt, anders dient hij een klacht in. In de krant reageerde Jef Van Echelpoel al: "Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Jef is toch een toffe kerel?! Hij zíet er misschien een beetje scheef uit, maar eigenlijk is het een heel fatsoenlijke mens." "Als dat zijn reactie is, zal ik de gepaste stappen met mijn advocaat bespreken", aldus Ronald.

Excuses

"Ik had nooit de bedoeling om jouw eergevoel of wat dan ook te besmeuren."

Nu staat een nieuwe reactie online in een video waarin Jef meermaals zijn "oprechte excuses" aanbiedt. "Ik had nooit de bedoeling om jouw eergevoel of wat dan ook te besmeuren", klinkt het. "Ik heb alleen maar goede bedoelingen."



Hij drukt Ronald op het hart dat alles in orde komt, ook die naamverandering. "Geen probleem, we gaan dat doen. Ik stel voor dat je me laat weten hoe je graag zou heten vanaf nu, en de rest doe ik. Ik ga dat gewoon in orde brengen. Dan is dat allemaal terug vergeten en kunnen we terug door dezelfde deur. Geen probleem. Laat maar weten he. Jow."