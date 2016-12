Is dit het bewijs dat Drake en Jennifer Lopez een relatie hebben?

Door: redactie

28/12/16 - 12u16 Bron: ANP

Drake en Jennifer Lopez maken het wel heel gezellig op Instagram. © Instagram.

Drake en Jennifer Lopez lijken hun liefde voor elkaar niet meer onder stoelen of banken te steken. Beiden deelden vandaag via Instagram een foto waarop ze knuffelen.

Vorige week haalde Jennifer een streep door het concert dat ze op oudejaarsavond zou geven. Volgens de officiële lezing deed ze dat om de avond te kunnen doorbrengen met haar gezin, maar ingewijden beweerden dat Jennifer het nieuwe jaar wil inluiden met Drake.



Jennifer had tot afgelopen zomer een knipperlichtrelatie met danser Casper Smart. Vorige maand deelde ze nog het podium met haar ex-man Marc Anthony, met wie de 47-jarige zangeres twee kinderen heeft. Na een optreden tijdens de uitreiking van de Latin Grammy Awards gaven de twee elkaar op het podium een kus. Jennifer trouwde in totaal drie keer, voor Marc Anthony gaf ze haar jawoord aan Cris Judd en Ojani Noa.



Drake trouwde nog nooit, maar had meermaals een relatie met Rihanna. De 30-jarige zanger werd bovendien gekoppeld aan onder anderen Zoë Kravitz, dochter van actrice Lisa Bonet en zanger Lenny Kravitz, en tennisster Serena Williams.