"Duchâtelet, u heeft misschien geld, maar van beleefdheid heeft u nog nooit gehoord"

Peter Luts heeft op Facebook hard uitgehaald naar Roland Duchâtelet. Voetbalclub STVV had de Limburgse dj geboekt om plaatjes te draaien na de spetterende match tegen Standard gisteren. Omdat het publiek niet onmiddellijk aan het dansen ging, moest de dj stoppen van de eigenaar van de Sint-Truidense voetbalclub. "Meneer Duchâtelet, u heeft misschien veel geld, maar van tact en enige vorm van beleefdheid hebt u blijkbaar nog nooit gehoord."

Wat gisteren na een gelijkspel van 2-2 tegen Standard een feest moest worden, eindigde voor de Versuz-dj in mineur. "Dit heb ik in mijn 25-jarige carrière nog nooit meegemaakt", schreef Luts op Facebook. STVV had hem oorspronkelijk gevraagd om een uur te draaien. Maar Duchâtelet was niet tevreden omdat de mensen niet dansten. Het antwoord van de dj dat "dat nogal moeilijk is na slechts één nummer", moet volgens Luts bij Duchâtelet in het verkeerde keelgat zijn geschoten. "Bij mijn tweede plaat ben ik op een zeer onrespectvolle en tactloze manier door iemand van zijn personeel aangemaand om meteen te stoppen. Dit is voor mij gezichtsverlies en spijtig voor de mensen die me wel wilden zien en hier de kans niet toe kregen."



Intussen heeft de voetbalclub al op de Facebooktirade van Luts gereageerd in Het Belang van Limburg. "Peter Luts was niet de juiste man op de juiste plaats. Omdat hij niet voor de nodige ambiance zorgde, heeft manager Peter Onkelinx, en niet Roland Duchâtelet, hem na vijf nummers gevraagd om te stoppen."