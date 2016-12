Dit speelt Dwayne (The Rock) Johnson naar binnen op één dag

Worstelaar en acteur Dwayne Johnson staat bekend om zijn staalharde sixpack en indrukwekkende biceps. Voor zijn strakke looks heeft The Rock heel wat over: de man volgt een waanzinnig dieet en verslijt dagelijks uren in het fitnesscentrum. Af en toe trakteert hij zichzelf op een 'cheat day' waarop hij mag eten wat hij wil. Nu heeft de spierbundel op Instagram onthuld wat hij dan allemaal naar binnenspeelt.

Een keer per week last The Rock een cheat day in, dit is een pauze in zijn strikte dieet waarop hij van allerlei verboden junkfood geniet. Denk aan pizza, chocolade, koeken en roomijs. Gisteren verorberde hij op zo'n acht wentelteefjes en een berg appeltaart, toonde The Rock gisteren. "Dit is mijn kerstcadeautje aan mezelf, ik wilde iedereen eraan herinneren dat het belangrijk is ook te genieten tijdens de feestdagen."



Andere feestmaaltijden

Die verwennerij van Johnson portie lijkt veel, maar de maag van The Rock kan wel wat aan. Vorig jaar - na de opnames van de film Central Intelligence - at de acteur een gigantische hoeveelheid brownies en koffiekoeken na een strikt dieet van vier maanden. Na de opnames van Hercules in 2014 werkte Johnson 12 pannenkoeken, vier pizza's met een dikke korst en 21 brownies naar binnen.



Het strikte dieet

Maar zelfs tijdens zijn strikte dieet eet The Rock nog veel. Dan neemt hij 280 gram aardappelen, 280 gram steak en zes eiwitten als ontbijt. Drie uur later schept hij 280 gram gegrilde kip en 280 gram rijst op zijn bord. Nog eens drie uur later eet hij opnieuw 280 gram rood vlees, 280 gram rijst en salade. En dan nog eens drie uur later werkt de professionele worstelaar 280 gram salade met kip en 280 gram aardappelen naar binnen. Daarna is het tijd voor de laatste maaltijd van de dag: havermout met 10 eiwitten en pindakaas. Dit alles spoelt hij door met 11 liter water. Dat zijn tactiek werkt, bewijzen de foto's hieronder.