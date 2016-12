Gert Verhulst: "Ik lig niet wakker van die verdwenen vier miljoen euro"

Door: redactie

28/12/16 - 07u13 Bron: Het Nieuwsblad

Studio 100-topman Gert Verhulst. © anp.

Het dieptepunt van 2016 voor Studio 100-topman Gert Verhulst? Dat hij opgelicht werd door rechterhand Maarten Stevens (44). Gert vertrouwde hem de financiering van projecten van Studio 100 toe, maar in april werd deze man opgepakt op verdenking van diefstal, verduistering, inbreuken op de informaticawetgeving en oplichting. In totaal heeft Stevens vier miljoen euro van het entertainmentbedrijf in zijn zakken gestoken.