Richard Hammond onder vuur voor "homofobe" ijsjesgrap

Door: JC

27/12/16 - 14u41

Richard Hammond (links) met James May en Jeremy Clarkson. © afp.

the grand tour Op Twitter is met afschuw gereageerd op de kerstaflevering van 'The Grand Tour', het nieuwe autoprogramma van het voormalige 'Top Gear'-trio. Ditmaal draait de commotie niet rond Jeremy Clarkson, die al vaak onder vuur lag, maar wel rond Richard Hammond. Zijn 'ijsjes zijn voor homo's'-grap wordt niet door iedereen gesmaakt.

In de zesde aflevering van 'The Grand Tour', die vrijdag verscheen op Amazon Prime, hadden Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May het voor een live publiek over het interieur van een Rolls Royce. "Het enige probleem is dat je in zo'n auto onmogelijk kan genieten van een Magnum met chocolade", meende Clarkson. Niet erg, vond Hammond. "Ik eet geen ijsjes. Het heeft iets te maken met hetero zijn." Richard Hammond gags while explaining `men who eat ice-cream are gay¿ on The Grand Tour, ep 6.

Are men that watch this show bigoted weasels? pic.twitter.com/G4W9ziqLch — Hayden Scott-Baron (@docky)