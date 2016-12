Hanne uit 'Familie': "Na mijn eerste keer belde mijn ma: 'En, hoe was't?'"

Door: redactie

Praten over seks is belangrijk, vindt 'Familie'-actrice Margot Hallemans (23). Dus trekt ze met de theatervoorstelling 'F*ck!' langs Vlaamse scholen. "Jongeren ervaren zoveel druk. Maar 't enige wat ze op school leren, is hoe ze een condoom moeten gebruiken", zegt ze in Dag Allemaal.

Hallemans, die in de soap de rol van Hanne speelt, is in Dag Allemaal zelf ook openhartig over hoe zij als puber met seksualiteit omging. "Ik was in alles een laatbloeier. In 't eerste middelbaar huppelden mijn vriendinnen en ik nog gewoon over de speelplaats, terwijl andere meisjes toen al bezig waren met lingerie en welke jongen wel of niet naar hen keek."



"Eerlijk: ik was achttien toen ik voor 't eerst met mijn toenmalig lief naar bed ging", vertelt ze. "En wij waren op dat moment al een halfjaar samen. Hij had al ervaring, maar heeft geduldig gewacht. Da's iets waar ik trots op ben, dat ik gewacht heb tot ík er ook klaar voor was." Ook thuis kon ze heel open over het onderwerp praten. "Datzelfde weekend nog kreeg ik telefoon van mijn moeder. 'En, hoe was 't?'"



Met de voorstelling 'F*ck!' wil Hallemans de misvatting uit de wereld helpen dat seks er altijd zo aan toegaat als in internetporno. "Door die pornofilmpjes, door de sociale media, door al die perfecte lijven overal, zijn jongeren erg onzeker. Over hun uiterlijk, over wat ze doen en niet doen. Ze zetten een masker op, spelen een rolletje, iemand die ze niet zijn. Terwijl seks net draait om jezelf blootgeven. En jezelf ook graag zien, zoals je echt bent.



