Jef en Yves hebben met 'ziet em duun' hit van het moment te pakken: "Mijn kop gaan ze niet zot maken"

video Bijna 200.000 keer werd de clip van 'Ziet em duun' van Jef en Yves Van Echelpoel op YouTube bekeken. Op alle zenders - van Radio 2 tot Studio Brussel - is het een hit. De twee achter het nummer zijn Yves Gaillard en Tijs Vanneste, in de Kempen een begrip als tatoeëerder - onder anderen Tom Boonen is klant. "Maar daar heb ik nu even geen tijd voor."

"Het is veel beter uitgedraaid dan we ooit hadden durven te dromen", zegt Tijs zelf over het succes van z'n eerste nummer. "Echt iedereen is mee. Yves en ik wilden ons wat amuseren. Op een zondagnamiddag, we hadden een flesje wijn geopend, hebben we 'Ziet em duun' gemaakt. En dat is wat uit de hand gelopen. (lacht) Plots bleek een platenfirma interesse te hebben. Toen heb ik carte blanche gevraagd voor de videoclip en het hele imago. En nu marcheert dat nog ook."



"Van Echelpoel bestaat eigenlijk al sinds mijn vijftiende", zegt Tijs over zijn alter ego. "Ik vind niet dat hij op mij lijkt. Maar mijn vriendin zegt iets anders (lacht). Als ik een paar gin-tonics op heb, komt hij meer naar boven, vermoed ik. In elk van ons schuilt er wel een beetje Van Echelpoel. Daarom is hij ook zo populair. Niet enkel door dat Kempense accent. Maar vooral ook omdat hij zo herkenbaar is. Een grave gast en tegelijk ook een beetje een idioot. In elk dorpscafé hangt er wel één aan de toog."



Duivenkot

Ook al bestaat Van Echelpoel meer dan twintig jaar - Tijs is 37 - toch deed hij er nooit eerder echt iets mee. "Toen ze mij in het middelbaar vroegen wat ik later wilde doen, zei ik: 'Tatoeëren of muziek maken. En het maakt me niet uit waarmee ik mijn centen verdien.' Uiteindelijk is het de tattooshop geworden. Toch ben ik altijd muziek blijven maken. Een goeie combinatie. Ik ben een nuchtere gast. Ik ken veel muzikanten en weet dat hun leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. En ik heb toch behoorlijk wat rust en stabiliteit nodig. Ze gaan mijn kop dus nu niet zot maken. Ik wil hier mijn best voor doen, maar het moet kwaliteit zijn. En meer dan gewoon een leuk nummertje en een leuke clip."



"Ik ga nu niet plots overal opdraven om 'Ziet em duun' te playbacken. En het kan best zijn dat ze Jef Van Echelpoel nu plots vragen voor allerlei actes de présence, maar ik denk dat hij toch ook liever gewoon in z'n duivenkot blijft (lacht). Bij Triggerfinger - allemaal vrienden van me, ik ken hen al jaren - heb ik gezien wat één hit kan teweegbrengen. Dat neemt je leven over. Sommige andere artiesten raken ook helemaal het noorden kwijt. Die scoren één keer en denken dat ze het middelpunt van de wereld zijn. Tja, dan kan je hard vallen hé. Dat gaat mij niet overkomen. Het is niet omdat er nu een koe is, dat die helemaal gemolken moet worden."



'Den Boonen'

"Bedoeling is om met Van Echelpoel iets te doen wat nooit eerder is gebeurd. Wij zien dit als een kunstwerkje. Een verhaal, een wereld van Van Echelpoel. We gaan meer video's maken en wanneer je op het einde van volgend jaar alle clips na elkaar bekijkt, moet je een geheel krijgen. Onze natte droom is om ook iets voor tv te doen. Een kruising tussen muziek en comedy. We hebben recent alvast een kerstfilmpje met Van Echelpoel gelanceerd en dat doet het ook geweldig. We gaan nog lachen in 2017."



Van Echelpoel wist al 'schoon volk' voor z'n kar te spannen. In de teasers voor de clip van 'Ziet' zagen we collega-Kempenaars Tom Boonen en Ben Segers. In de clip zelf zien we Tijs' lief Lisse en een goeie vriendin Jasmine. "Zij gaan nog meer in het verhaal tevoorschijn komen", zegt Tijs. De vrouwenstemmen op de plaat zijn die van Malin, de vriendin van Yves, diens schoonzus Kirsten en een vriendin Nina. "One big family", lacht Tijs.



"'Den Boonen' is ook al jaren een maat. Hem heb ik al getatoeëerd. Maar Ben Segers niet. Ik weet dat dat geschreven werd, bij de lancering van 'Ziet em duun'. Maar dat klopt dus niet. Afin, ik heb er alleszins geen gezet. Ocharme die mens. Die heeft met de feesten vast al zijn moeder en schoonmoeder over zich heen gekregen en moest waarschijnlijk strippen tot op zijn onderbroek om te bewijzen dat het niet waar is. Dat is bij dezen dan rechtgezet." (lacht)



"Ik ben zeker niet van plan om te stoppen met tatoeëren", besluit hij. "Maar mijn agenda heb ik nu wel even dichtgegooid. Anders stond ik volgeboekt tot 2025. Nu moet ik me even concentreren op Van Echelpoel en ik treed ook nog op met Lowrider met Lange Polle van Triggerfinger. Alles zelf blijven doen: dat gaat niet, hé."