Alex Agnew fileert jullie rijkunsten: "Gelle rijdt allemaal gelijk debielen"

Door: redactie

26/12/16 - 22u45

Het eerste deel van de zaalshow van Alex Agnew vanavond op tv gemist? Geen probleem, dan kan u hier terecht voor twee geslaagde fragmenten.

Eerst legt hij in geuren en kleuren uit hoe de hiërarchie bij hem thuis in elkaar zit én steekt hij een tirade af over úw hemeltergend gedrag in het verkeer. "Gelle rijdt allemaal gelijk debielen." Duidelijk genoeg zo? In het tweede deel hieronder vergelijkt de komiek op onnavolgbare wijze de zelfrijdende auto met een broodrooster.