"Last Christmas, I gave you my heart", doe jij mee met orgaanactie van Joe?

"Last Christmas, I gave you my heart", zong George Michael bij 'Wham!'. Nooit eerder waren zijn woorden zo'n harde realiteit toen hij gisteren op Kerstdag overleed. Radiozender Joe eert George Michael voor zijn fantastische muzikale carrière en roept daarom Vlaanderen op om - letterlijk - je hart weg te geven na Kerstmis. Vandaag dus.