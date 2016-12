Waarom de geruchten over scheiding Kim Kardashian en Kanye West nu weer oplaaien

Door: redactie

Kanye West was niet aanwezig en Kim Kardashian droeg haar trouwring niet op het kerstfeestje van mama Kris Jenner. Dat is waarom de geruchten van een nakende scheiding van het sterrenkoppel nu weer oplaaien.

Kim Kardashian droeg op het kerstfeestje,een opvallend ringetje aan haar lip, maar geen ring om haar vinger. De Britse tabloid The Sun schrijft dat ze Kanye zou gevraagd hebben om weg te blijven van het feestje.



Kris Jenner, de mama van Kim, geeft elk jaar een kerstfeestje waar heel wat sterren aanwezig zijn. Deze editie gaf zanger John Legend een optreden. Een insider vertelde aan The Sun dat Kim haar echtgenoot Kanye er niet bij wilde zodat ze zelf eens kon ontspannen. De rapper beleeft een erg moeilijke tijd nadat hij vorige maand een inzinking kreeg. Zusjes Khloe en Kendall Jenner lieten hun Snapchatvolgers uitgebreid meegenieten van de avond.



Wat is er met Kims neus gebeurd?

En er circuleren nog andere geruchten na het kerstfeest van Kim Kardashian. Ze zou volgens plastische chirurgen een operatie aan haar neus hebben ondergaan. Plastisch chirurg TJ Esho vertelde aan de Britse krant The Mirror: "Op oudere foto's heeft ze een veel bredere neus. Nu is die smaller en gestroomlijnder. Ook lijkt haar tipje een lift te hebben gekregen."



Gisteren leek Kim weer haar oude zelf. De realityster werd in oktober overvallen in Parijs. Sindsdien blijft ze uit de spotlights: de laatste maanden werd ze zelden op straat gespot. De zeldzame keren dat ze dan toch buitenkwam, droeg ze zwarte kledij en weinig make-up.