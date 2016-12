Dansen in sexy badjas: zo vierde Mariah Carey kerst met haar gezin

Door: redactie

26/12/16 - 14u54 Bron: Instagram

Moroccan, het zoontje van Mariah Carey, heeft duidelijk de dansbenen van zijn mama geërfd. In een sexy rode badjas, haar favoriete saus en uiteraard haar eigen kersthit 'All I Want For Christmas vierde de Amerikaanse zangeres samen met haar kinderen Kerstmis. En haar zoontje Moroccan? Die danst en zingt lustig mee in zijn pyjama.