Netsky gaat voor vliegbrevet: "Volgend jaar vlieg ik zélf naar Ibiza

ANNELIES ROEBBEN

26/12/16 - 09u02

© photo news.

Netsky is zonder twijfel één van onze belangrijkste muzikale exportproducten. Het voorbije jaar reisde Boris Daenen, nog steeds máár 27 en al acht jaar goed bezig, de hele wereld af dankzij het succes van zijn derde plaat. Begin volgend jaar houdt hij halt in België voor een eenmalig Sportpaleisconcert. En hij hoopt zijn vliegbrevet te halen. "Dan kan ik zelf naar Ibiza vliegen en terug, wanneer ik er moet spelen."

"Met een Cessna, voor korte afstanden", aldus Netsky. "Dat is hard studeren. Maar fysica en aerodynamica zijn echt mijn ding. Vliegen is een hobby. Een obsessie. Ik ben al van kindsbeen af gefascineerd door alles wat met vliegen te maken heeft. Mijn ouders werden er gek van. Ik wilde weten hoe zo'n motor werkte, anders stapte ik het vliegtuig niet op. Ik tekende ook het vluchtplan uit. Piloten zijn voor mij helden. Ik ontmoet de grootste sterren, maar als ik met een piloot kan praten, ben ik totaal onder de indruk. Ik heb zelfs een vluchtsimulator in mijn living staan. Dat is niet om te studeren voor mijn vlieglessen, maar gewoon als ontspanning tussen het werken in de studio door."



"Ik zal nooit een privéjet nemen als het niet moet. Ik ken er die altijd privé vliegen, terwijl er vaak tien minuten eerder of later een gewone lijnvlucht is: dat doe je toch niet? Tenzij je niet anders kan omdat je twee shows vlak na elkaar hebt op verschillende bestemmingen. Voor de rest vlieg ik gewoon economy. Al hoop ik volgend jaar zelf heen en terug naar Ibiza te vliegen (lacht)."



Op zaterdag 25 februari speelt Netsky in het Sportpaleis.

Info en tickets: www.teleticketservice.com