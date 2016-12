Door: redactie

25/12/16 - 05u16

video

Voor Christoff De Bolle was 2016 een topjaar: de grote doorbraak van Klubbb3, de groep waarmee hij samen met Jan Smit en Florian Silbereisen in Duitsland scoort, is één van die hoogtepunten. Daarnaast presenteerde Christoff Radio 2 Zomerhit, gaf hij heel wat uitverkochte concerten en stond hij 25 jaar op de planken. In die 25 jaar heeft Christoff meermaals overwogen om te stoppen met zingen. Dat vertelde hij in een gesprek met onze videoreporter.