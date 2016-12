Brad Pitt: "Angelina schendt privacy van onze kinderen"

Bewerkt door: Redactie

Angelina Jolie heeft haar kinderen niet beschermd door de namen van hun therapeuten naar buiten te brengen. Dat beweert Brad Pitt volgens CNN in rechtbankpapieren die hij donderdag indiende in Los Angeles.

De acteur diende het verzoek in om alle scheidingsperikelen van het stel niet openbaar te maken. Angelina heeft volgens Brad 'geen zelfregulerend mechanisme dat haar belet gevoelige informatie in openbare documenten te laten opnemen'.



Afspraken

Volgens de acteur houdt zijn aanstaande ex-vrouw zich dan ook niet aan afspraken die ze hebben gemaakt over wat het beste is voor hun zes kinderen.



De zaak wordt op 17 januari behandeld.