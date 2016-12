Ga mee de lucht in tijdens vliegles Issa van 'De Mol'

Kim Aerts

23/12/16 - 02u59 Bron: eigen berichtgeving

video Voor de avontuurlijke Issa van De Mol is the sky the limit en dat mag je gerust letterlijk nemen. De Leuvense advocate volgt momenteel een opleiding tot piloot. Ze heeft al een drietal vluchten achter de rug.

© Kim Aerts.

"Natuurlijk nog altijd in het bijzijn van een instructeur maar het is echt wel de bedoeling dat ik tegen de zomer van 2018 alleen in de cockpit kruip. Mijn eerste vlucht boven Antwerpen (filmpje) was echt zot. Ik heb het toestel ook eigenhandig aan de grond gezet. Voor de eerste keer vond ik het zelfs een vrij zachte landing", lacht de 31-jarige durfal.



"Mijn angst voor vliegen is zelfs helemaal weg. Turbulentie stelt eigenlijk niks meer voor. Ik weet nu dat een vliegtuig superveilig is."



Er zit geen carrièreswitch aan te komen maar de opleiding kadert in haar functie als advocate bij een luchtvaartspecialist. "Ze willen dat ik van A tot Z kan meepraten over de sector."