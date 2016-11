Eddy Planckaert zat heel diep: "Mensen die u 5 euro toesturen in een enveloppe... dat doet raar"

Door: redactie

Eddy Planckaert is nu een oprecht gelukkig persoon, maar dat was niet altijd het geval. Na het faillissement van zijn houtbedrijf zat hij heel diep, zo vertelde hij Luk Alloo op Joe.



In 'Alloo op zondag' keek Eddy terug op zijn leven na de koersfiets. 'Mensen die u 5 euro toesturen in een enveloppe... dat doet raar', vertelde Eddy.



Medegaste en journaliste Cathérine Moerkerke vroeg zich meteen af wat Eddy uit het hele avontuur geleerd heeft. "Vertrouw alleen jezelf en je familie", was het antwoord.