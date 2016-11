Amber Heard openhartig over partnergeweld: "Je bent niet alleen"

Door: redactie

26/11/16 - 18u45 Bron: ANP

video Actrice Amber Heard heeft een voorlichtingsfilmpje over huiselijk geweld ingesproken. Zij deed dit voor het project #GirlGaze. In de twee minuten durende videoboodschap vertelt zij over de schaamte die zij zelf heeft ervaren toen ze slachtoffer was van huiselijk geweld.