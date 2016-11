Steven Seagal ontvangt Russisch paspoort van Poetin

Door: redactie

26/11/16 - 06u13 Bron: ANP

© epa.

De Amerikaanse acteur Steven Seagal heeft vrijdag in Moskou uit handen van president Vladimir Poetin een Russisch paspoort ontvangen. Poetin noemde de verlening van het staatsburgerschap aan de actieheld een teken van ontspanning in de betrekkingen met de Verenigde Staten. Dat meldt Page Six.