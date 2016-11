Mijn relaties, mijn werk: ik heb álles verknald

STIJN VAN HOVE

Eén wanhoopskreet op Facebook haalde hem vorige week uit de anonimiteit. Jarenlang stonden roem, geld en vrouwen in dichte drommen voor zijn deur, maar toen die plaatsruimden voor deurwaarders, depressies en drankzucht ging het licht uit. "Ik heb alles verkloot, huil elke dag en heb me de voorbije drie jaar een loser gevoeld", zegt Pim Symoens (33), het blonde zondagskind uit 'Star Academy'. "Maar ik geef de moed niet op."

De piekjes in zijn haar zijn verdwenen. In zijn schalkse glimlach huist nu en dan verdriet. Maar zijn trots is onverwoestbaar. Na vier vette jaren als tieneridool, succesvol zanger, presentator bij JIM en VTM, opende Pim Symoens in 2009 zijn jeugddroom, 'Alioth', een eigen café. Een uitgelekt sollicitatiegesprek bij VRT terwijl hij nog voor VTM werkte, had toen net zijn kansen in de tv-wereld op de helling gezet. "Rond die tijd begon ik ook te zingen bij de BemBemBand van Studio100", klinkt het op een boomstronk in Buggenhout Bos, de gemeente waar hij sinds hij vier jaar woont. "Maar dat contract werd ontbonden. Zorgen maakte ik me niet. Mijn zaak draaide behoorlijk en ik was gelukkig. Uiteraard dronk ik in het weekend graag een glas mee, maar dat ging nooit mis. Ik was een harde werker en was altijd achter de bar te vinden. Ik leefde écht voor mijn zaak. Alleen was mijn toenmalige vriendin (Bo Colruyt, red.) er niet echt enthousiast over. Toen er ook nog eens grote wegenwerken in de straat werden aangevat, besloot ik er na drie jaar uit te stappen. Dom, als ik het nu bekijk."



