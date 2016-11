"M'n leven is weer stabiel. Allemaal dankzij mijn 'toyboy'"

DIETERT BERNAERS

Nog geen jaar geleden kocht Lesley-Ann Poppe een hondje. "Als gezelschap. Ik dacht toen: een vent komt er toch niet meer van." Maar kijk, in minder dan twaalf maanden hebben zij en Kevin - voormalig model, 9 jaar jonger - een appartement gekocht, een bedrijf opgestart, hun verloving bekendgemaakt én een zoon op de wereld gezet. Een relatie als een F1-race. "Als het goed zit, zit het goed. Toch?"

Ping! De flessenwarmer laat van zich horen wanneer we het prachtige, lofty appartement van Lesley-Ann Poppe (37) en Kevin Lebreton (28) binnenstappen. "We gingen Gabriël net zijn papje geven", zegt Lesley-Ann, voor de gelegenheid niet op Louboutins, maar op comfortabele, roze sloefen. Terwijl Kevin de temperatuur van het flesje checkt, neemt Lesley-Ann met haar pasgeboren zoontje in de zetel plaats. Benjamin, de 9-jarige zoon uit haar vorige relatie, is in een andere zetel druk in de weer met zijn tablet. De hond des huizes, Coco, laat horen dat je niet groot hoeft te zijn om kabaal te maken.



Kortom, een doorsnee huiselijk tafereel. Het bizarre eraan is dat de personages in dit alledaagse tableau vivant een jaar geleden nooit hadden kunnen bevroeden dat ze er deel van zouden uitmaken. "Het is snel gegaan, ja", lacht Lesley-Ann.



Voor wie de vakpers wat minder volgt, geven we graag een korte round-up. Lesley-Ann Poppe werd bekend in 2008 toen ze in 'Komen Eten' niet alleen haar gasten maar heel kijkend Vlaanderen trakteerde op haar fijne vleeswaren. Het was de start van een lange reeks media-optredens. Enkele lukraak gekozen hoogtepunten uit haar BV-cv? Ze schreef het 'Handboek voor Blondines', ging naakt voor 'Playboy' en vormde met Griet Vanhees en Tanja Dexters de meidenband B-A-B-E.



Daarnaast runde ze met haar toenmalige echtgenoot en vader van haar eerste kind, Benjamin Ruyters, de Schoonheidsschool. Met duizenden cursisten per jaar, verspreid over drie campussen, de grootste instelling voor 'wellness, beauty en fashion' in Vlaanderen. Haar haarkleur en haar bijna permanente verblijf in showbizzmagazines en mannenbladen, hadden bij veel mensen zand in de ogen gestrooid, maar hier stond wel degelijk een licentiate handelswetenschappen die een bedrijf runde met twintig personeelsleden. "Die BV-wereld is gewoon keiplezant", zei Lesley-Ann in elk interview. "Ik werk hard, enkele glaasjes champagne op een leuk feestje: waarom niet?"



Maar het feest bleef niet duren. In de zomer van 2013 biechtte haar man op dat hij haar had bedrogen met een prostituee. Poppe maakte meteen een einde aan de relatie. Ze verkocht haar aandelen van de Schoonheidsschool aan haar ex en ging in het weekblad 'Story' op zoek naar een nieuwe man. Maar dat draaide op niets uit. En net toen ze de hoop een beetje had opgegeven - "Ik had Coco gekocht met het idee: een vent kom ik toch niet meer tegen" - werd ze door een gemeenschappelijke vriend voorgesteld aan Kevin Lebreton. Een twintiger die in het koffiebedrijf van zijn ouders werkte en als 16-jarige al als model naar Tokio reisde en later ook in Milaan, Parijs en Londen aan de slag was geweest. Die ontmoeting vond elf maanden geleden plaats.



Lesley-Ann: "Er was vanaf de eerste keer een enorme klik. Zowel Kevin als ik voelden dat we voor elkaar gemaakt waren. Na een maand zijn we al gaan samenwonen, na twee maanden bleek ik zwanger. Raak vanaf de eerste keer." (lacht)



