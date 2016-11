Mariah Carey poseert met diep decolleté, maar fans zijn verontwaardigd door iets anders

Mariah Carey krijgt heel wat kritiek van haar fans vanwege een foto die ze op Instagram heeft gezet. Niet omdat ze aanstoot nemen aan het naveldiep decolleté van Mariah Carey, wel omdat ze de natuur een handje geholpen heeft met Photoshop.

Net als de rest van de Amerikaanse bevolking heeft Mariah Carey gisteren Thanksgiving gevierd op Hawaï. En daar liet ze haar fans volop van meegenieten via social media. Zo poseerde ze in een sexy top, gescheurde jeansbroek en met een taart in de hand. Maar dat was niet waar heel wat fans zich aan stoorden, wel aan de vreemde krommingen in het beeld.



De linkerarm van Mariah was duidelijk verwrongen en de spiegel achter haar vertoonde ook een bizarre kromming. Ook tussen haar benen was er iets vreemd aan de hand, wat doet vermoeden dat de foto bewerkt werd voor hij op Instagram belandde. Een fan schreef: "Dit moet het ergste staaltje van Photoshop zijn dat ik al gezien heb." Een andere vraagt zich waarom de ster dit heeft gedaan. De zangeres is toch perfect zoals ze is?