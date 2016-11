Model Demi Rose pakt uit met bijzonder diep decolleté

Door: redactie

25/11/16 - 18u36

© photo news.

foto's Demi Rose (21) heeft gisteren tijdens een rode loper-evenement in Londen alle aandacht op zich weten te vestigen met een nogal pikante outfit. Het Britse model liet haar lingerie thuis en koos voor een zwarte jurk van doorzichtige stof, met bijhorende diepe decolleté.

Demi werd door de toegestroomde paparazzi volop gefotografeerd tijdens de uitreiking van de OK! Beauty Awards.



De knappe brunette kwam in mei van dit jaar in het nieuws toen ze werd gespot met Tyga. De Amerikaanse rapper heeft inmiddels zijn relatie met de 19-jarige Kylie Jenner -het halfzusje van Kim Kardashian- weer opgepakt.



"Kylie, eat your heart out!'', kopte de Britse krant Daily Mail bij de foto's. Advies kreeg sexy Demi van stylist Alexandra Louise, liet ze op Instagram weten.