Ex-Miss België Daisy Van Cauwenbergh veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel

25/11/16 - 09u50 Bron: Belga

Daisy Van Cauwenbergh en Huub Fijen. © rv.

Ex-Miss België en ex-VTM-omroepster Daisy Van Cauwenbergh (48) en haar echtgenoot Johannes 'Huub' Fijen zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld voor betrokkenheid bij corruptie bij verschillende van haar bedrijfjes. Van Cauwenbergh kreeg vijf maanden cel met uitstel, haar echtgenoot tien maanden met uitstel. Beiden moeten ook elk een boete van 11.000 euro betalen. Hun bedrijf JHS kreeg een boete van 27.500 euro opgelegd.

© photo news.

Eind september raakte bekend dat het echtpaar Fijen-Van Cauwenbergh verwikkeld was in twee rechtszaken. De ene draaide rond mensenhandel en illegale tewerkstelling, de andere rond valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fiscale valsheden, witwassen, frauduleuze faillissementen en kunstmatig krediet. In dat laatste dossier werden beiden beklaagden nu veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk vijf maanden voor Van Cauwenbergh en tien maanden voor Fijen.



De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) diende in 2007 klacht in tegen het echtpaar Fijen-Van Cauwenbergh, na een tip van enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel. Het ging onder meer om vier IT-bedrijfjes in Zaventem, die uiteindelijk in 2008 failliet gingen. Volgens de rechtbank bestond er een duidelijke vermenging van de vermogens van die verschillende bedrijven én met het privévermogen van het echtpaar, en stelde het echtpaar alles in het werk om activa uit de verschillende vennootschappen te halen. Zo werd onder meer via valse facturen geld versluisd naar een vennootschap in Curaçao, waarna dat geld gebruikt werd voor privé-uitgaven.



Daarnaast liet Fijen volgens het parket de schulden van twee van zijn bedrijfjes bij de RSZ, BTW en fiscus torenhoog oplopen, om met dat geld andere zaken te financieren. Voor die schulden bij de publieke schuldeisers werden wel afbetalingsplannen opgesteld maar die werden nooit nageleefd. "De publieke schuldeisers draaiden met andere woorden op voor de verdere werking van de vennootschappen, terwijl het koppel zichzelf rijkelijk bleef vergoeden en activa overbracht naar andere vennootschappen", klonk het in het vonnis.



Omdat de feiten bijna 10 jaar oud zijn en het onderzoek geruime tijd stil lag, oordeelde de rechtbank dat de redelijke termijn overschreden was, zodat enkel nog celstraffen met uitstel werden uitgesproken.