Catherine Zeta-Jones (47) zet paparazzi een hak met prikkelende bikinifoto

Dat de 47-jarige Catherine Zeta-Jones er in haar bikini ge-wél-dig uitziet! De actrice zette de nooit aflatende paparazzi een hak door woensdag zélf prikkelende bikinifoto's van haar "kont" op Instagram te posten. Fotograaf van dienst: haar echtgenoot Michael Douglas. "Altijd de betere keuze om te kijken", sneerde ze.

Zeta-Jones is op vakantie in Mexico met haar man, Michael Douglas (72), en met hun zoon Dylan (16) en hun dochter Carys (13). Ook dáár liggen de paparazzi op de loer om dure kiekjes te kunnen schieten. Maar Zeta-Jones was ze allemaal te slim af door het heft zelf in handen te nemen. Dichter dan Michael komen de tabloidfotografen niet bij de Welshe actrice en dus mocht hij achter de camera kruipen. Het resultaat wordt redelijk verbluffend bevonden in de commentaren.



Gisteren, ter gelegendheid van Thanksgiving, postte Zeta-Jones op haar Instagram ook nog een familiefoto, waarop tevens Michaels vader, Kirk Douglas, te zien is. De gevierde Amerikaanse acteur wordt over twee weken honderd.