Cliff Richard maakt muzikale comeback na onderzoek naar kindermisbruik

Door: redactie

24/11/16 - 20u01 Bron: Belga

De Britse zanger Cliff Richard heeft aangekondigd een kersingle uit te brengen. © photo news.

De Britse veteraan-rocker Cliff Richard maakt later deze maand via een kerstsingle een muzikale comeback, zo heeft SkyNews vandaag gemeld. Hij pakt ook met een eerste album uit sinds een onderzoek naar verondersteld kindermisbruik door sir Cliff vorige maand is geseponeerd.

De kerstsingle 'It's Better to Dream' is een voor de feesten aangepaste versie van een song die ook op het album 'Just... Fabulous Rock 'n Roll' zal staan, weet Sky. Dit omvat zijn versies van klassiekers als 'Roll over Beethoven' en 'Great Balls of Fire'.



Cliff Richard, die in de gerechtelijke affaire steeds zijn onschuld heeft volgehouden, heeft zich twee jaar uit de openbaarheid teruggetrokken. Daarom kwamen er ook geen nieuwe albums en een biografie uit.



Sir Cliff (76) heeft een lange traditie van het uitbrengen van singles in de kerstperiode, zoals 'Mistletoe And Wine' in 1988 en 'Saviour's Day' in 1990. Beiden bereikten de top van de hitparade. Hij deed in 1989 ook mee met Band Aid en belandde in 1960 met zijn Shadows de top van de hitparade met zijn single 'I Love You'.