Madonna steunt zoon Rocco na arrestatie om wietbezit

24/11/16 - 10u25

Madonna zal er alles aan doen om haar zoon Rocco te steunen, zo heeft ze laten weten in een verklaring. De 16-jarige zoon van de zangeres en Guy Ritchie werd in september opgepakt omdat hij wiet op zak had.

"Ik hou heel veel van mijn zoon. Ik zal alles doen om hem de steun te geven die hij nodig heeft, en ik vraag jullie onze privacy te respecteren in deze tijden", zegt The Material-girl.



De politie nam poolshoogte in de Londense wijk Camden, nadat buren hadden geklaagd dat Rocco 'rookte of drugs gebruikte' in de buurt. Agenten verklaarden dat de tiener iets weggooide toen ze hem benaderden. Toch werd er nog wiet in zijn zakken gevonden.



De arrestatie vond al eind september plaats, maar is nu pas aan het licht gekomen. Rocco werd meegenomen naar het politiebureau en dezelfde dag nog op borgtocht vrijgelaten. De Britse politie handelt de zaak verder af.



Voogdijstrijd

Rocco was eerder dit jaar onderwerp van een voogdijstrijd tussen zijn ouders. De tiener wilde na een ruzie met zijn moeder bij zijn vader in Londen blijven wonen, waarop Madonna naar de rechter stapte. Zij beweerde dat Guy Rocco tegen haar in het harnas jaagde.



Madonna en Guy kwamen uiteindelijk enkele uren voordat het tot een publieke zitting kwam, tot een compromis. Alhoewel die papieren vertrouwelijk zijn, lijkt het erop dat is afgesproken dat Rocco bij zijn vader woont, maar geregeld naar zijn moeder in New York vliegt.