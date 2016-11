Oververmoeide Kanye blijft voorlopig in ziekenhuis

Door: redactie

24/11/16 - 09u03 Bron: BuzzE

© epa.

Kanye West zal de Amerikaanse feestdag Thanksgiving vandaag doorbrengen in het ziekenhuis. Hij werd daar maandag opgenomen met psychische problemen, volgens zijn woordvoerder veroorzaakt door slaaptekort.

Us Weekly weet te melden dat zijn vrouw Kim Kardashian, die maandagavond halsoverkop terugvloog uit New York, geen moment van Kanyes zijde is geweken. "Kim is heel bezorgd en meelevend. Het is voor haar heel eng om hem zo te zien", aldus een bron van het blad, dat ook schrijft dat de rapper vrijwillig in het ziekenhuis verblijft. Eerder deden verhalen de ronde dat zijn opname gedwongen was.



De insider vertelt dat Kanye de afgelopen tijd bijzonder gestrest was. Niet alleen moest hij de overval op zijn vrouw in Parijs verwerken terwijl zijn Life Of Pablo-tournee doorging, maar Kim kon vanwege haar traumatische ervaring ook niet met hem meereizen. De rapper miste daardoor ook de twee kinderen van het stel, de driejarige North en Saint (bijna 1).