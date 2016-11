Huilende Ellen DeGeneres ontvangt medaille van president Obama

Door: redactie

23/11/16 - 22u31

"Just keep swimming": An emotional Ellen... - CNN International | Facebook "Just keep swimming": An emotional Ellen DeGeneres held back tears as she stood next to President Obama and received the highest civilian honor given by The White House, the Medal of Freedom http://cnn.it/2g13hw9

Actrice en tv-presentatrice Ellen DeGeneres was gisteren erg ontroerd toen ze gisteren haar 'US Presidential Medal of Freedom' in ontvangst mocht nemen. De tranen liepen over haar gezicht terwijl ze werd geprezen om haar moed om zich in de jaren 90 te uiten als lesbienne.