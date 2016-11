Robert De Niro plots opvallend mild over Trump

Door: redactie

23/11/16 - 18u17 Bron: ANP

Robert De Niro ontving gisteren zijn Medal of Freedom van Obama. © photo news.

Robert De Niro heeft zich opvallend mild uitgelaten over Donald Trump, nadat hij eerder ongenadig hard naar hem had uitgehaald. De acteur, die uit handen van president Barack Obama de Medal of Freedoms ontving, sprak na afloop met de politieke website The Hill.

"Ik wil alleen zeggen dat we allemaal afwachten en hopen dat hij leiding gaat geven aan het land op een manier dat iedereen er profijt van heeft, hier en in de rest van de wereld", zei de 73-jarige Oscarwinnaar.



Voorafgaand aan de verkiezingen, die voor velen verrassend door Trump werden gewonnen, sprak De Niro niet bepaald lovend over de de Republikeinse kandidaat. "Hij is zo ongelooflijk stom. Hij is waardeloos, hij is een hond, hij is een varken, hij is een oplichter, een straathond die niet weet waar hij over praat, iemand die zijn huiswerk niet doet, het ook niet boeit, denkt dat hij heel wat is, zijn belasting niet betaalt. Hij is een idioot", somde De Niro op in een video op social media. "Nu is hij de gekozen president en ik wil alleen zien hoe hij het ervan af gaat brengen", zo sloot de acteur zijn commentaar op de verkiezingsuitslag af.