Adele sluit tour af met kopbal

23/11/16 - 15u06 Bron: BuzzE

video Superster Adele (28) keert als afsluiting van haar grote wereldtournee komende zomer terug naar Londen voor twee extra concerten. De zangeres staat op 29 juni en 1 juli in het Wembley Stadion, meldt ze via sociale media.

Adele © BSR Agency.

In een filmpje zingt Adele enthousiast dat ze naar het Londense voetbalstadion komt. Om alvast in de stemming te komen heeft ze een sjaaltje van Tottenham Hotspur om haar nek en draagt ze een bal.



De twee concerten zijn getiteld 'The Finale'. Die naam wijst erop dat haar tour in juli na zestien maanden aan een einde komt. De Britse popzangeres heeft er dan, zoals het er nu uitziet, 118 shows op zitten.



Vorige week kondigde Adele ook al een verlenging van haar tournee aan door de toevoeging van negen concerten in Australië en Nieuw-Zeeland.