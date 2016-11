Marc Coucke koopt nog deel natuurdomein bij Durbuy

bewerkt door: redactie

Ondernemer Marc Coucke heeft een deel van het natuurdomein Domaine de Hottemme bij Durbuy gekocht. Dat bevestigt Waals minister van Toerisme René Collin.

In september had minister Collin voorgesteld om het domein, toen eigendom van het commissariaat-generaal voor toerisme, open te stellen voor private investeerders om het een nieuwe impuls te geven. De operatie omvatte de verkoop van 25 hectare met gebouwen en anderzijds de toekenning van een erfpacht van 129 hectare met weides en bosgebied.

Andere overnames

Het voorbije jaar nam Coucke in Durbuy samen met een zakenpartner de parken La Petite Merveille en Durbuy Adventure in handen. Hij nam ook het hotel Jean de Bohême in het stadscentrum over, net als de camping La Chênaie.