Door: redactie

23/11/16 - 10u17 Bron: vtmnieuws.be

video

Na de selfie der selfies op de Oscaruitreiking, is talkshowhost Ellen DeGeneres er opnieuw in geslaagd om enkele sterren samen te brengen op beeld. Nu voor een 'Mannequin Challenge' in het Witte Huis, een rage die intussen het internet heeft veroverd.