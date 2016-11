Chrissy Teigen excuseert zich voor haar 'hooha'

Door: LB

"Mijn excuses aan iedereen die geestelijke of fysieke schade zou hebben opgelopen door mijn hooha". Zo verontschuldigt Chrissy Teigen (30) zich op Instagram voor het onvrijwillig doch niet geheel toevallig tentoonspreiden van haar intieme delen tijdens de uitreiking van de American Music Awards het voorbije weekend. Ze meldt er fijntjes bij waar ze haar intieme zone met laserstralen laat ontharen.

Voor wie het zou gemist hebben: zondagavond verscheen het model en echtgenote van zanger John Legend met een wel heel gewaagde jurk op de rode loper van de AMA's. Slechts met veiligheidsspelden werden de hoge splits van haar zwarte jurk op hun plaats gehouden. Het resultaat laat zich raden: haar genotsgrotje was zichtbaar voor de op vinkenslag liggende fotografen en bijgevolg voor de hele wereld.



Gisteravond besloot Teigen dat het welletjes was geweest en leverde ze op Instagram commentaar bij haar uitschuiver. Ze gaf haar 8,9 miljoen volgers meteen mee van welke ontwerper de jurk was, wie haar schoenen ontwierp én bij welke expert ze zich 'down under' laat ontharen.



Haar fans vonden haar reactie hilarisch. "Van zodra je getrouwd bent en kinderen hebt, mag je doen wat je wil. Kledij is dan een optie", zo reageerde een fan. Teigen beviel zes maanden geleden van een dochter.