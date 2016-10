"Mijn tienerjaren zijn me afgepakt", Bella Hadid vertelt over leven met de ziekte van Lyme

Door: redactie

17/10/16 - 14u42 Bron: People

Het 20-jarige model Bella Hadid heeft verteld over haar strijd tegen de ziekte van Lyme. Op een gala in New York vertelde ze openhartig hoe de diagnose in 2012 haar leven helemaal veranderde. Zo moest ze haar droom om een professioneel ruiter te worden opgeven.

Bella Hadid was erg openhartig op het gala. © getty.

Bella Hadid vertelde vorige week over haar ziekte op the Global Lyme Alliance Gala in New York. "Ik wilde Olympisch kampioene in de discipline jumping worden. Het was mijn droom en ik deed het elke dag. Tot ik besefte dat ik er de kracht niet meer voor had. Zo viel mijn droom abrupt aan diggelen." Ook Bella's moeder en jongere broer kregen dat jaar de diagnose van de ziekte van Lyme. "Ik kon niet meer naar school en moest thuis les volgen. Uiteraard wilde ik dat niet. Ik wilde liever bij mijn vrienden zijn en samen naar feestjes gaan. Ik raakte niet uit mijn bed door pijn en vermoeidheid. Er waren dagen dat ik liever niemand zag omdat ik angstig was en niet helder kon nadenken."



Pas in 2015 kwam de familie Hadid naar buiten met hun diagnose. Ondanks haar ziekte schopte Bella het nu net als haar zus tot topmodel. Haar mama Yolanda vertelde op het gala dat ze soms dood wilde omdat haar situatie hopeloos was en ze erg vermoeid was. "Het is moeilijk voor anderen om te begrijpen hoe moeilijk het is om met een onzichtbare ziekte te leven."