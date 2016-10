Lindsay Lohan maakt zich kwaad in club: "Iedereen, zwijg!"

Door: redactie

17/10/16 - 11u10 Bron: Instagram, ANP

Het publiek in een Griekse nachtclub was afgelopen weekend getuige van een woedeuitbarsting van Lindsay Lohan. Ze maakte zich kwaad omdat het publiek maar niet stil wilde zijn. "Shut the f*ck up", snauwde de actrice.

"Dit is heel belangrijk", zegt Lindsay Lohan in een filmpje dat een bezoeker maakte. "Ik wil dat iedereen zwijgt. Nee, serieus, alsjeblieft." Maar het publiek was duidelijk niet onder de indruk van haar tirade. Sommige mensen barstten in een lachsalvo uit, anderen bleven druk verder babbelen. "Ik heb het gevoel dat ik met mezelf praat", probeerde LiLo nog op schoolse wijze.



Grootse plannen

Lindsay opende in Athene een club die naar haar vernoemd werd. En daar blijft het niet bij als het aan de 30-jarige actrice ligt. Volgens entertainmentsite TMZ heeft ze grootse plannen.



De volgende stap zou zijn om LOHAN Nightclubs te openen in Istanbul, Hongkong, Londen en New York. De boel wordt gefinancierd door Lindsays goede vriend Dennis Papageorgiou. Hij heeft het geld en de actrice moet zorgen voor de publiciteit.



Maar als het aan de twee ligt, blijft het niet bij clubs. Lindsay en Dennis zouden ook wellnesscentra willen gaan openen. Daarnaast zouden ze ook nog eens van plan zijn om gezonde drankjes te gaan maken voor vluchtelingen. Onlangs gingen er geruchten dat Lindsay en Dennis verliefd zijn. Maar de actrice ontkende dit vrijdag op Instagram. ''Hij is niet mijn vriendje. Hij is mijn zakenpartner'', aldus Lohan.