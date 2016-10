En dan haalt Jay (6) een ring boven: "Josje, wil je met me trouwen?"

Door: KDM/JVS

17/10/16 - 08u49

Ondanks een leeftijdsverschil van 24 jaar besloot Jay afgelopen weekend toch zijn kans toch te wagen bij Josje. Op de signeersessie van haar stijlboek in het Waasland Shopping Center wachtte de zesjarige jongen rustig zijn beurt af om dan dé vraag aan het ex-K3'tje te stellen.

Uit zijn zak toverde hij een juwelendoosje met ring en stelde de vraag waarvoor hij helemaal uit het Nederlandse Helmond gekomen was. "Josje, wil je met me trouwen?" Een nee heb je, een ja kan je krijgen.



Het antwoord was enigszins verwarrend. "Ik zeg ja, maar kom toch over 20 jaar maar eens terug!"